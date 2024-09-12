Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Eylül 2024 21:17
Kurumlar arası geçiş

Kıymetli arkadaşlarım, 3 senedir sözleşmeli jandarma astsubay olarak görev yapmaktayım. Gerek mesleğin zorlukları gerek eşimin rahatsızlığı sebebi ile kalıcı olarak farklı bir kurum/kadroya geçiş yapmak istiyorum. Bunun hakkında bilgi kirliliği çok fazla bu sebepten ötürü bana yardımcı olacak birisi var mıdır? Nasıl bir yol izlemem gerekir?

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