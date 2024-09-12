Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 21:20
Kasıtlı olarak öğretmenin ders işlemesine engel olmaya çalışan öğrenciler

Kıymetli meslektaşlarım çözümü üzerine birkaç gündür düşünmekte olduğum bu derdimi sizinle paylaşmak istedim.

İstanbulda bir anadolu lisesinde görev yapmaktayım. 13 farklı sınıfın derslerine giriyorum. Daha ilk hafta... Bütün sınıfların dersine girdim. 12 farklı sınıfta dersler gayet iyi, hatta tek bir sorun çıkmadan işledim. Bu sınıflarda ders işleyince "işte öğrenci dediğin böyle olur, her öğretmene nasip olsun diyeceğim bir okul galiba bu okul işte" diye düşündüm hep. Ancak bir tane sınıfta kasıtlı olarak dersi işlememi engellemeye çalışan 6-7 öğrenci var. 38 mevcutlu sınıfta bu altı yedi öğrenci kasıtlı olarak işimi yapmamı engellemeye çalışıyor. Kendi aralarında yüksek sesle konuşup dersi işlenmez hâle getiriyorlar. Birkaç kez makul bir dille uyardım ancak her seferinde birkaç dakika sonra yine aynı davranışlarla devam ediyorlar.

Birkaç öğretmenle seminer haftası sohbetlerinde okul hakkında konuşurken çok sayıda sınıfta bu tarz çeteleşmiş öğrencilerin olduğundan bahsettiler. Bu yüzden meslekten soğuduklarını söylediler. Sorunlu öğrencilerin olduğu sınıfların biri haricinde açıkçası beklemediğim halde dersler güzel geçti. Sözünü ettiğim sınıfta ise çeteleşmiş bir grup öğrenci ders işlememi engellemeye çalışıyor. İyi niyetli değiller. Ek olarak kurul toplantısında öğrencilerin disipline kesinlikle sevk edilmemesi için öğretmenler uyarıldı idare tarafından.

Sorunun çözümü hakkında fikirlerinizi almak istedim.

Çok Yazılan Konular

657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkındaNorm fazlası resen atamaHamileyim görevlendirmem yapılmıyor?Ögretmen istediği zaman ücretsiz izin kullanabilir miArttırımlı Hizmet Puanı10 saat dersle norm fazlası olur muyum?Van ipekyolu ilce milli egitim yolluklari hala yatirmadiMüdür yardimcisi nöbet tutar mıİl zümresi için yolluk veriliyor mu

Sözlük

Bir şey unuttum hissi 3 kardinal işareti 1 gördüğü rüyayı hatırlamamak 5 sözlükte olması gereken özellikler 1 Halka Arz 2 zurna peşrev ikilisi 1 sahilde yürümek 1 tadı tuzu kalmamak 1 ağustos 1 torununu balkondan atan üvey babaanne 3

Son Haberler

Bir kette daha obruk paniği! 20 metrelik obruk oluştu4 aydır kayıp olan kadını öldürüp gömen 4 Afgan tutuklandıBakan Işıkhan: İUP'den özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak'CHP Lideri Özel: Camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruzNarin Güran cinayetinde 22 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?