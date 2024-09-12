Kasıtlı olarak öğretmenin ders işlemesine engel olmaya çalışan öğrenciler

Kıymetli meslektaşlarım çözümü üzerine birkaç gündür düşünmekte olduğum bu derdimi sizinle paylaşmak istedim.

İstanbulda bir anadolu lisesinde görev yapmaktayım. 13 farklı sınıfın derslerine giriyorum. Daha ilk hafta... Bütün sınıfların dersine girdim. 12 farklı sınıfta dersler gayet iyi, hatta tek bir sorun çıkmadan işledim. Bu sınıflarda ders işleyince "işte öğrenci dediğin böyle olur, her öğretmene nasip olsun diyeceğim bir okul galiba bu okul işte" diye düşündüm hep. Ancak bir tane sınıfta kasıtlı olarak dersi işlememi engellemeye çalışan 6-7 öğrenci var. 38 mevcutlu sınıfta bu altı yedi öğrenci kasıtlı olarak işimi yapmamı engellemeye çalışıyor. Kendi aralarında yüksek sesle konuşup dersi işlenmez hâle getiriyorlar. Birkaç kez makul bir dille uyardım ancak her seferinde birkaç dakika sonra yine aynı davranışlarla devam ediyorlar.

Birkaç öğretmenle seminer haftası sohbetlerinde okul hakkında konuşurken çok sayıda sınıfta bu tarz çeteleşmiş öğrencilerin olduğundan bahsettiler. Bu yüzden meslekten soğuduklarını söylediler. Sorunlu öğrencilerin olduğu sınıfların biri haricinde açıkçası beklemediğim halde dersler güzel geçti. Sözünü ettiğim sınıfta ise çeteleşmiş bir grup öğrenci ders işlememi engellemeye çalışıyor. İyi niyetli değiller. Ek olarak kurul toplantısında öğrencilerin disipline kesinlikle sevk edilmemesi için öğretmenler uyarıldı idare tarafından.

Sorunun çözümü hakkında fikirlerinizi almak istedim.