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Editörler : F16 Gökçen


12 Eylül 2024 21:23
Matematik ve Geometri Özel Ders
Ortaokul,lise,üniversite hazırlık,kpss,dgs,ales vb. sınavlarda Matematik ve Geometri derslerinde yardımcı olabilirim.. Özellikle temel anlamında destek sağlayabilirim.. Hacettepe üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü öğrencisiyim.. Anadolu üniversitesi iktisat bölümü mezunuyum.. Aynı zamanda yine hacettepe üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü bıraktım.. Teşekkürler..

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