KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 22:04
İİBFliler olarak 77 puana bile atanıyoruz.

2023/2 KPSS Robotu - Ticaret Bakanlığı - Memur - Memurlar.Net

o yüzden 4001 kadroları daha da artırılmalı. yüksek puanlılar bu kadroları daha çok hak ediyor.


Rüstem iibf
Aday Memur
12 Eylül 2024 22:05

evet hatta en çok kadroları biz yaktık bunu tüm kurumlar gördü. ordan oraya zıplayıp duran iibflilere rağmen 77'ye kadar düştü.


italyanmaz
Şube Müdürü
12 Eylül 2024 22:06

furkan kafayı yiyecen sen bu gidişle. normal değil oğlum bu gidişat


onder0606
12 Eylül 2024 22:27
Furkan kudur sana 4001 yok
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