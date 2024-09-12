Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2024 22:09
Cte kar payı helal mi

Arkadaşlar CTE Genel Müdürlüğü İşyurtları kurumu tarafından her yıl işyurdu bünyesinde çalışan ve çalışmayan personele (1.2.3.grup ve cte grubu ) olmak üzere 4 grupta her grupta çalışan personelin aldığı grup günlük ücret farklı olmak üzere karpayı vermektedir. Merak ettiğim konu bu verilen paranın bankaların vermiş olduğu promosyonlar gibi İslam dinine göre haram olarak mı değerlendirmeli yoksa helal midir bu konu hakkında bilgisi olan cevap verebilir mi.


E.Kayı Han
Editor
12 Eylül 2024 22:23

Birincisi, Promosyon harama yakın olan ama haram olmayan bir iştir. Başka bir deyişle promosyon almak caiz değil. Caiz ile haram arasında fark var.

İkincisi, promosyonun caiz olmamasının nedeni bankanın faizle çalışması. Bu banka katılım bankası ise alınan promosyon caiz olur zira katılım bankaları faiz ile çalışmıyor.

Gelelim sorunun cevabına;

İş yurtları kurumu faizle çalışmıyor. Bir nevi ticaret yapıyor ve ticaretten elde ettiği kazancın bir kısmını kar payı olarak üyelerine ve çalışanlarına dağıtıyor. Adı üzerinde kar payı. Elde ettiği kazançtan sana pay veriyor. Bu bir ticaret kazancı.

Dolayısı ile dağıtılan para senin hakkın. Hakkını almakta haram olmaz.


iyilikiyidir
Şef
12 Eylül 2024 22:52
700 800 liranın Haramı seni öldürmez be kardeş :)

Johny Sins
Aday Memur
12 Eylül 2024 22:54

Kesinlikle haramdır promosyon gibi faiz gibi,kripto para gibi haramdır, zina alkol gibi çok ağır bir günahtır ve cehennemlik tır.

Promosyon ve kâr payı yasal olan haramlarınızı kabul edebilirim bağışlamak isteyen olursa, günahı benim boynuma en azından günaha girmemiş olursunuz.

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