Cte kar payı helal mi

Birincisi, Promosyon harama yakın olan ama haram olmayan bir iştir. Başka bir deyişle promosyon almak caiz değil. Caiz ile haram arasında fark var.

İkincisi, promosyonun caiz olmamasının nedeni bankanın faizle çalışması. Bu banka katılım bankası ise alınan promosyon caiz olur zira katılım bankaları faiz ile çalışmıyor.

Gelelim sorunun cevabına;

İş yurtları kurumu faizle çalışmıyor. Bir nevi ticaret yapıyor ve ticaretten elde ettiği kazancın bir kısmını kar payı olarak üyelerine ve çalışanlarına dağıtıyor. Adı üzerinde kar payı. Elde ettiği kazançtan sana pay veriyor. Bu bir ticaret kazancı.

Dolayısı ile dağıtılan para senin hakkın. Hakkını almakta haram olmaz.