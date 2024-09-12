KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 22:18
Kpss mi tezsiz yüksek lisans mı?
Merhabalar, şu an işte çalışmaktayım. Yüksek lisans yapmak istiyorum fakat onu yaparsam da kpss ye hevesim kaçar ve çalışamam diye düşünüyorum. Acil tavsiye verin lütfen

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