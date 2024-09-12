Kpss mi tezsiz yüksek lisans mı?

Merhabalar, şu an işte çalışmaktayım. Yüksek lisans yapmak istiyorum fakat onu yaparsam da kpss ye hevesim kaçar ve çalışamam diye düşünüyorum. Acil tavsiye verin lütfen

Merhabalar, şu an işte çalışmaktayım. Yüksek lisans yapmak istiyorum fakat onu yaparsam da kpss ye hevesim kaçar ve çalışamam diye düşünüyorum. Acil tavsiye verin lütfen