KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 22:31
İşletme mi maliye mi okusam?
Açıktan okuyacağım. Hangisi daha avantajlı olur?

furkan yedek
Şef
12 Eylül 2024 22:37
ikisi de olur. 77 puana atanıyor ikisi de.

Eyletur
Aday Memur
12 Eylül 2024 23:37
bu kararsızlığı ben de yaşıyorum. maliyenin dersleri çok iyi ama yaklaşık aynı değeri gördüğü için işletme daha mantıklı geliyor
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