İşletme mi maliye mi okusam?

bu kararsızlığı ben de yaşıyorum. maliyenin dersleri çok iyi ama yaklaşık aynı değeri gördüğü için işletme daha mantıklı geliyor

bu kararsızlığı ben de yaşıyorum. maliyenin dersleri çok iyi ama yaklaşık aynı değeri gördüğü için işletme daha mantıklı geliyor