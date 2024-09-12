2. şark görevini yaparken başka bir şark iline atama

öncelikle herkese merhaba. ilk şarkım Şırnak , ikinci şarkım tercih dışı Hakkari . ara tayin döneminde dilekçe yazsam imkan ve koşulları bir nebze daha iyi olan şark illerinden birine atama sansim olur mu ?

öncelikle herkese merhaba. ilk şarkım Şırnak , ikinci şarkım tercih dışı Hakkari . ara tayin döneminde dilekçe yazsam imkan ve koşulları bir nebze daha iyi olan şark illerinden birine atama sansim olur mu ?