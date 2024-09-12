Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 23:07
2. şark görevini yaparken başka bir şark iline atama
öncelikle herkese merhaba. ilk şarkım Şırnak , ikinci şarkım tercih dışı Hakkari . ara tayin döneminde dilekçe yazsam imkan ve koşulları bir nebze daha iyi olan şark illerinden birine atama sansim olur mu ?

Cancan001
Aday Memur
12 Eylül 2024 23:38

2 yıl dayan bence


Special36
Aday Memur
12 Eylül 2024 23:42
özel bı kaç konu var ulaşım çok problem . ilk sarkin sirnak olmasından dolayı böyle bir hakkım var mı onu öğrenmek istiyorum
Cancan001, 6 dk. önce

2 yıl dayan bence

Toplam 2 mesaj

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