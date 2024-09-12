Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Eylül 2024 23:10
Bedava derece

2025 de devlet tarafından bedeva derece verilir mi??? en son 2015 de verilmiş, 10 yılda bir verilir diyorlar doğru mudur???

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıMaaş hesabı icra yardım?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Eğitim ödeneğiDerece kademem sizce normal mi ?Halkbank hacizMemurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?

Sözlük

soğuk esprilerde bugün 1 nem var guzum 5 güne bir atasözü bırak 1 müge anlı'yla tatlı sert 1 Midraş 1 Eve kapanıp kafa dinlemek 1 sözlükte olması gereken özellikler 1 çığlık atan kadın 3 paleoburrow 1 Uyuyamayınca sözlüğe yazmak 1

Son Haberler

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktüİki fenomene 'müstehcenlik' gözaltısıCevdet Yılmaz yanıtladı: Emeklilik sistemi değişiyor mu?Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul ettiMardin'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?