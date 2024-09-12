Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 23:15
Batıdan 2. şarka gitmek istiyorum

Aydından Kütahyaya batıdan batıya şubatta mazaret ataması verdim tayinim cıktı ve mart ayından beri kutahyadayım. gönüllü 2. şark için modülün açılmasını mı beklemek uygun olur ? yoksa eylül için tekrar mazaret belirtmek mi daha iyi olur ? yada 2. şarka gitme durumum olur mu duyan eden benzer konuyu meslektaş varmıdır ?


Brse
Aday Memur
13 Eylül 2024 02:21

Aydın dan direk 2. Şark isteseydin. Niye Kütahya istedin.


Atilla007
Aday Memur
13 Eylül 2024 05:54
Bir yıl içinde iki defa tayin olmaz diye bir madde var sanırım.

Kürşad060606
Aday Memur
13 Eylül 2024 08:58

Harcırah olmaz geçici görevlendirme yapılır daha sonra asaleten gelir tayini öyle dediğin gibi bir şey yok

Atilla007, 6 saat önce
Bir yıl içinde iki defa tayin olmaz diye bir madde var sanırım.

sancak bayrak
Daire Başkanı
13 Eylül 2024 10:56

Bu tayin olmaz,en az üç yıl sonra o da belki.aydından direk şark istemeliydin..ama yine de dilekçeni gönder.

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