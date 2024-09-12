Tayin Konusu

Aydından Kütahyaya batıdan batıya şubatta mazaret ataması verdim tayinim cıktı ve mart ayından beri kutahyadayım. gönüllü 2. şark için modülün açılmasını mı beklemek uygun olur ? yoksa eylül için tekrar mazaret belirtmek mi daha iyi olur ? yada 2. şarka gitme durumum olur mu duyan eden benzer konuyu meslektaş varmıdır ?

Aydından Kütahyaya batıdan batıya şubatta mazaret ataması verdim tayinim cıktı ve mart ayından beri kutahyadayım. gönüllü 2. şark için modülün açılmasını mı beklemek uygun olur ? yoksa eylül için tekrar mazaret belirtmek mi daha iyi olur ? yada 2. şarka gitme durumum olur mu duyan eden benzer konuyu meslektaş varmıdır ?