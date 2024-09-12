Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 23:15
Tayin Konusu
Aydından Kütahyaya batıdan batıya şubatta mazaret ataması verdim tayinim cıktı ve mart ayından beri kutahyadayım. gönüllü 2. şark için modülün açılmasını mı beklemek uygun olur ? yoksa eylül için tekrar mazaret belirtmek mi daha iyi olur ? yada 2. şarka gitme durumum olur mu duyan eden benzer konuyu meslektaş varmıdır ?

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