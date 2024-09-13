Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Eylül 2024 02:19
Engelli olduğu halde sürgün edilen var mı?

arkadaşlar engelli memur olduğu halde uydurma iddialarla kınama cezası alıp ardından sürgün edilen arkadaşlarımız varmı bu süreçte neler tecrübe ettiler ve ne yapmak lazım yazabilirlermi


furkanfurkanmalatyaa
Memur
13 Eylül 2024 10:37

2 tane disiplin soruşturması açıp geçen sene sürdüler , tayin talebinde bulunmuştum, 2 hafta sonra tayin çıkmıştı, eğer haklıysan idare mahkemesine kadar götür.


al1yuks3l
Genel Müdür
13 Eylül 2024 10:44

Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte şöyle bir ibare geçmekte "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez."


Memuravukatı
Şef
13 Eylül 2024 11:37

Her iki işleme karşı ayrı ayrı iptal davası açmanızı öneririm. Zaten sürgün bir disiplin cezası olarak kullanılmaması gerekir.

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