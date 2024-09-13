Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Eylül 2024 02:19
engelli olduğu halde sürgün edilen varmı

arkadaşlar engelli memur olduğu halde uydurma iddialarla kınama cezası alıp ardından sürgün edilen arkadaşlarımız varmı bu süreçte neler tecrübe ettiler ve ne yapmak lazım yazabilirlermi

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