KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 03:57
Paem eğitim sürecinde evlilik izni

Paemde komiserlik eğitiminde kursiyer olduğumuz zaman evlilik izni verilir mi bilen varsa yazsın şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Sağlıktan elenenlerYüz kızartıcı suç ve kyok kararı

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 3 2 ekmek aldım eve gidiyorum 1 TRT 2 tuvalete girip sifonu çekmeyen insan 1 maşala 1 scarface 1 kabak çekirdeği 1 Belma zarafeti 2 kuyruğun sokaklara taşması 1 Geceye bir not bırakalım. 1

Son Haberler

'Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor'20 bin emlakçı yetki belgesi için müracaat ettiBakan Yumaklı: Planlı üretim uygulamalarını hayata geçireceğizYıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi'Vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına KVKK'den açıklama

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?