Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Eylül 2024 04:04
Resen atamalarda 3 yıl şartı

Hocalarım Merhaba. Bir Meslek lisesinde teknik öğretmen olarak çalışıyorum. Kadromun Bulunduğu okulda alanım yok. hatta bulunduğum ilçede çalışabileceğim alan yok. Ama il içinde var. Dolayısı ile il içi resen atama ihtimalim var. Önceki yıllarda başka ilçede kendi alanımda görevlendirme çalıştım ama yerime ilkatama geldi.

Sorum şu ki, eğer resen il içi atama yapılırsa, 2025 Haziran ayı il dışı tayin hakkım olur mu?

Çünkü il içi resen atama ile başka bir okula atanmış olacağım ve bu resen atandığım okulda 3 yıl çalışmak zorunda mıyım?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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