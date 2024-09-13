KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 07:50
Hayatın ve kurumun acımasız yüzü, heyet raporu

Arkadaşlar sağlıktan okula girmeden ya da okuldayken mezun olamadan ilişiği kesilen arkadaşlar neler yapıyorsunuz biraz dertleşelim. Ben 5. dönem paemden eğitimdeyken olumsuz raporuyla mezun olamadan ilişiğim kesildi Tsh değerinin yüksekliğinden dolayı. Psikoloji mezunuyum. Bir kere MEB memurluğu denedim birde katipllik sınavına girdim olmadı. Şu an serbest bir şekilde günü birlik işlerde çalışıyorum iş güç tam olmayınca evlenemedikte bir yandan da kpss ye hazırlanıyorum üzerinden yıllar geçti lakin aklıma geldikçe hala aklıma geliyor kabullenmek gerektiğini biliyorum ama bir hayat boşu boşuna telef oldu gibi hissediyorum. 2019 da kazandığımda 83 puanım vardı. Şimdi küçümsemek için söylemiyorum ama 60 küsür puanlarla polis memur olan arkadaşları görünce ister istemez hayatın o pis karanlık yüzü hastanenin soğukluğu insanların umursamazlığı hayırlısı buymuş lafları kulaklarımı cırmalıyor. Benim durumumda olan arkadaşlar ne yapıyorsunuz ? Neler yaptınız gelin biraz dertleşelim.

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