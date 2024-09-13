eş durumu için dava açma

Arkadaşlar merhaba ben 4 yıldır bir kit kurumunda çalışıyorum.(Kurum personel yönetmeliğine göre beklemem gereken süreyi doldurdum) Eşim sözleşmeli öğretmen olarak farklı bir ile atandı.(Sözleşmeli öğretmen 3 yıl çalışmadan eş durumu isteyemiyor) Eş durumu talebinde bulundum lakin norm kadrodan dolayı red verdiler. Konuyu mahkemeye taşıyacağım. Önerebileceğiniz iyi bir idare hukukunda uzman avukat var mı?

Arkadaşlar merhaba ben 4 yıldır bir kit kurumunda çalışıyorum.(Kurum personel yönetmeliğine göre beklemem gereken süreyi doldurdum) Eşim sözleşmeli öğretmen olarak farklı bir ile atandı.(Sözleşmeli öğretmen 3 yıl çalışmadan eş durumu isteyemiyor) Eş durumu talebinde bulundum lakin norm kadrodan dolayı red verdiler. Konuyu mahkemeye taşıyacağım. Önerebileceğiniz iyi bir idare hukukunda uzman avukat var mı?