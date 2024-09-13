Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Eylül 2024 08:26
eş durumu için dava açma
Arkadaşlar merhaba ben 4 yıldır bir kit kurumunda çalışıyorum.(Kurum personel yönetmeliğine göre beklemem gereken süreyi doldurdum) Eşim sözleşmeli öğretmen olarak farklı bir ile atandı.(Sözleşmeli öğretmen 3 yıl çalışmadan eş durumu isteyemiyor) Eş durumu talebinde bulundum lakin norm kadrodan dolayı red verdiler. Konuyu mahkemeye taşıyacağım. Önerebileceğiniz iyi bir idare hukukunda uzman avukat var mı?

fakir.adam
Şube Müdürü
13 Eylül 2024 10:12

eş durumu için dava açma. tamam açmam.

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