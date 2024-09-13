Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Eylül 2024 09:16
GSB Görevde yükselme

görevde yükselme sınavı açılacak mı duyum alan var mı


fakir.adam
Şube Müdürü
13 Eylül 2024 10:13

gsb görevde yükselme. peki yükselmem.

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