Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 10:13
Ek Görevlerden Muafiyet(%50 ve üzeri Özür Durumu)
Arkadaşlar kolay gelsin, 1. derece yakınlarından Özür Durumu %50 ve üzerinde olan personelin gündüz çalıştırılması, ek görevlerden muaf olması ile alakalı bir genelge vardı. Bu genelgeden yararlanan var mı acaba? Örneğin benim babamın öyle bir Durumu olabilir yakında belli olacak bu genelgeden nasıl yararlanabilirim? Aynı şehirde olma şartı, kanunen bakmakla yükümlü olma şartı , günlük ihtiyaçlarını başkaları yardımı olmaksızın yerine getirememe gibi şartlar nelerdir henüz tam bir cevap bulamadım. Hepinize kolay gelsin

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