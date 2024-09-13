Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2024 11:39
Mazeret Tayini

Merhabalar. Büyükşehir Adliyesinde görev yapıyorum. Başka bir şehre mazeret belirterek tayinde talebinde bulunacağım. Komisyon başkanlığı ile görüştüm. Talepte bulun değerlendirelim denildi. Bu talebi UYAP ekranım üzerinden mi yapacağımı veya fiziki olarak yazıp komisyona mı göndereceğimi bilmiyorum. Bilgisi olan arkadaşlardan yardımlarını rica ediyorum. Teşekkür ederim.


Reamonn42
Memur
13 Eylül 2024 12:43

Dilekçenizi yazıp amirinize havale yaptırın ondan sonra tarayıp UYAP'tan komisyona gönderebilirsiniz


CWick
Aday Memur
13 Eylül 2024 12:55

Teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Başlık olarak Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere komisyon başkanlığına şeklinde mi belirtmeliyim?

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