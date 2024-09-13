Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


13 Eylül 2024 12:15
İstanbul'da 5 yıldızlı otel

İstanbul bir tatil yöresi olmadığından genelde 5 yıldızlı oteller ege ve antalya kıyılarında bulunuyor. ta istanbul'dan oralara gitmek istemeyenler için iyi bir tüyo söylüyorum. Demokrasi ve Özgürlükler adasında bulunan Birun Ada Hotel 5 yıldızlı. manzarası ise 10 yıldızı hakediyordur. her yer manzara deniz ve tarih kokuyor. Eminönüden bostancı gibi bir çok yerden vapur seferleri yapılıyor.

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