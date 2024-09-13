Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


13 Eylül 2024 12:33
İBB Mühendis Ödemeler

İBB?de çalışan arkadaş varsa; ek ödemeler hakkında (sosyal denge tazminatı, arazi tazminatı, giyim-kırtasiye yardımı vb.) bir mühendis için bilgi verebilir mi?

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