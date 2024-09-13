KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Eylül 2024 13:49
Görsel İletişim Tasarımı Branş Sıralama

Merhaba,

(5109)Görsel İletişim Tasarımı'nda branş sıralamasında 78,78 puanla 74. olmuşum. Geçmiş süre dilimini incelediğimde 4269 nitelik kadro tek kodla açıldığında en yüksek 76 ile kapatmış. 2024-1 atamada en yüksek 74 ile 2 kontenjan dolmuş. Sizce geçmiş verilere göre puanımla 74. sıralama da yer almamda bir sorun yok mu yahut açıktan okuyanlar sıralamayı fazlasıyla etkilediler herhalde?

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