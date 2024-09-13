Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Eylül 2024 14:12
Dış kaynak astsubay okulunda sınavlardan başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilirken tazminat öder

(Dış kaynak) astsubay okulunda eğitim gören öğrenci sınavlardan başarısız olursa ilişik kesildiğinde tazminat ücreti öder mi, öderse aşağı yukarı ne kadar öder bilgisi olan var mı

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