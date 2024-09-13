Ankara Fen Lisesinde Neler Oluyor?

Ankara Fen Lisesinde temizlik personellerinin yetersizliğinden sonra bu sene de yemek dağıtımlarında görevli personel ve aşçı olmadığı için yemekhanede öğretmenlere zorla görevleri olmamasına rağmen yemek dağıtımı, tabakların ve masa üstündeki kalan yiyeceklerin temizliğini yaptırılmaya başlandı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin durumdan aşırı derecede rahatsız olduğu, okul yönetimine bildirmelerine rağmen hiçbir iyileştirme çalışması yapılmadığı bildirildi.

Ayrıca erkek ve kız yatakhanelerinde dış belletmen görevlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekirken öğretmenlere yoğun derecede nöbet tutturulmaya başlanmış, zaten sabahtan akşama kadar yoğun bir mesai ile çalışan öğretmenler ayda 8-9 nöbet tutturularak ve ertesi gün yorgun argın yeniden göreve devam etmelerinden dolayı performans kaybı, eğitim kalitesinde düşüşler yaşamaktadır. Öğretmenlerin bu durumu da yönetime bildirmelerine rağmen bu sorunun da giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.