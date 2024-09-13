KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 14:36
32.dönem ilanı 2025'ten önce gelir mi?

iyi günler, 32.dönem pomem ilanı 31 aralıktan önce gelir mi acaba? akademi yaş haddini göz önünde bulundurur mu


VatanPerver06
Aday Memur
13 Eylül 2024 15:23

Gelme ihtimali var.Yeni giden dönem Temmuz'da mezun olacak yanılmıyorsam.5-6 aylık alım sürecini göz önünde bulundurursak Aralıkta ilan gelme ihtimali var


Pars.kansuu
Aday Memur
13 Eylül 2024 15:24
inşallah yaş durumunuda göz önünde bulundururlarsa gelir herhalde
VatanPerver06, 5 saat önce

Gelme ihtimali var.Yeni giden dönem Temmuz'da mezun olacak yanılmıyorsam.5-6 aylık alım sürecini göz önünde bulundurursak Aralıkta ilan gelme ihtimali var


VatanPerver06
Aday Memur
13 Eylül 2024 15:39

İnşallah bende öyle umuyorum.Erkenden gelir umarım

Pars.kansuu, 5 saat önce
inşallah yaş durumunuda göz önünde bulundururlarsa gelir herhalde
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