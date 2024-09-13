Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 15:16
Kyok Kararımı sisteme işlettim
Abilerim, kyok kararımı emniyete işlettim işletmeden önce Şüpheli yazıyordu kırmızı yazıyla işlettikten sonra o kırmızı yazı kalktı mı sonucu girince

tcdebiraynasiz
Aday Memur
13 Eylül 2024 17:31
Bende de malum konudan kyok kararı aldım nereye götürüyoruz devrem bilgi verir misin işletmek için?

Pars.kansuu
Aday Memur
13 Eylül 2024 17:43
ifade verdiğin karakola gidiyorsun. takipsizlik kararım var Ekip projesi sisteminde sonuç girermisiniz diyorsun kardeşim
tcdebiraynasiz, 30 dk. önce
Bende de malum konudan kyok kararı aldım nereye götürüyoruz devrem bilgi verir misin işletmek için?
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