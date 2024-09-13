KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Eylül 2024 15:20
Kpss 2024 Gıda Mühendisleri

Arkadaşlar branş sıralamanız, puanınız kaç geldi? Telegram grubumuza katıldınız mı? Puan ve branş sıralamalarımızı yazalım lütfen.

93.10puan - 4.


mystery.33
Aday Memur
13 Eylül 2024 15:31
Tebrikler hocam :) Telegram grubunda varım, puanım 87,95 branş sıralamam 74

gulunlunlun
Aday Memur
13 Eylül 2024 15:39

merhaba hocam puanım 85,78 sıralamam 169 telegram grubunuzda varım :)

Toplam 2 mesaj

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