Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 15:25
Polis -hemsire es durumu

Ben polisim.hemşire eşim eş durumu ile şarka yanıma geldi.cift şark görevi bitince polis olarak ben hemşire eşime batıda tabi olabilir miyim?


bulent1989
Aday Memur
13 Eylül 2024 16:28
Olamazsın devrem. Her zaman hemşire sana tabi olur.
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