Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


13 Eylül 2024 15:45
Geçici görevliyken naklen atama

merhabalar ben Kırıkkalede geçici olarak çalışıyordum. asıl kadrom Van'daydi. bir kaç gün önce kirikkaleye naklen atamam gerçekleşti. yaklaşık 1 ay önce Kırıkkale'ye ikametgahımi almıştım. asıl sorum şu sürekli görev yollugu ( haricah) ve Mehil izni gibi haklardan yararlanabiliyor muyum

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