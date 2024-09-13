Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Eylül 2024 16:10
Görevde Yükselme Açısından Hangi Kurum İyidir( Şube müdürü- Müdür vs..)

Arkadaşlar. Görevde yükselme ile şube müdürü ve müdür vs.. kadrolara yükselmede rotasyon olmayan hangi kurumları tavsiye edersiniz?

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