Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2024 16:38
İzmir Bam'a tayin hakkında

Merhaba arkadaşlar. İç anadolu'da bir şehirde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyorum. İzmir Bam'a arkadaşım nedeniyle tayin istemeyi düşünüyorum. İzmir hakkında bilgi verir misiniz. Sizce mantıklı mıdır. İzmir Bam'ın koşulları nasıldır. Orada çalışan yada adliyede çalışan arkadaşlardan bilgi alabilir miyim. Trafik, oturulabilir semtler, yakınlık vs her konuda. Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiKar payları hakkında bilgisi olanBir katibin hakimin işlerini yapması hk.Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda DeğişiklikCte kar payı helal miPersonel tutanak soruşturmaSözleşmeli mübaşir mazeret eş tayini kaldırıldı mı ?Adaletin olmadığı bakanlık!Mazeret TayiniBecayiş Tek Başlık

Sözlük

Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3 z kuşağı 2 göze gelmek 1 her sözlükçü iletileri tadacaktır 2 senin araba kaç basıyor 2 tabiri caizse 2 gram altın 2 taha 1 Gece köyde yıldızları izlemek 3 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2

Son Haberler

Narin Güran cinayetinde serbest bırakılan şüpheli gözaltına alındıBakan Memişoğlu: Puf veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalımCinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyorBakan Tekin: Türkiye'de eğitim anlamında devrim niteliğine işler yapıldıDolar haftayı 33,92 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?