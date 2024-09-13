Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 16:43
İzmir'e tayin hakkında

Arkadaşlar merhaba, Adalet Bakanlığı personeliyim. Sözlüm (bayan) ise İzmir'de polis memuru. Yeni göreve başladı. Oraya tayin istemeyi düşünüyorum. Polis bir bayanla Adliye personeli birinin İzmir'de görev yapması hakkında ne düşünüyorsunuz. İki kurumda yoğun olarak çalışan bir yer. Ama en azından mesai saatim belli. Onun mesai saatleri belirli degil henüz nerede çalışacağı da belli değil. hafta sonu ek görevler vs. Çıkışı evde olması saati 8i bulur mu. Büyükşehir sonuçta. ben yaşadığım yerde en geç 17:30'da evdeyim. Tayin isteyip gitmek mantıklı mı. Yaşam şartları nasıldır. Yoksa nikahı bekleyip bulunduğum şehire mi gelmeli. Çok kararsızım orada görev yapan polis arkadaşlardan tavsiye bekliyorum

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