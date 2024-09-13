399 da vekalet ücreti var mıdır?

399 a tabi bir Kamu Kurumunda Tekniker kadrosu ile görev yapmaktayım. Bilgi İşlem Şefliğine vekaleten bakıyorum. Kurumumuz ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı açmasına rağmen. Taşrada bulunan Bilgi İşlem Şeflikleri ( Teknik Şef ) için kadro tahsis etmedi. Kit kurumlarında vekaleten görev süresi var mıdır? Kurumne kadar süre ile vekaleten bak diyebilir? Keyfi olarak vekaleten bakacaksın ama sınavda kadro açmayacağım diyebilir mi? Kadro vermiyorsa vekalet ücreti vermek zorunda mı?

399 a tabi bir Kamu Kurumunda Tekniker kadrosu ile görev yapmaktayım. Bilgi İşlem Şefliğine vekaleten bakıyorum. Kurumumuz ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı açmasına rağmen. Taşrada bulunan Bilgi İşlem Şeflikleri ( Teknik Şef ) için kadro tahsis etmedi. Kit kurumlarında vekaleten görev süresi var mıdır? Kurumne kadar süre ile vekaleten bak diyebilir? Keyfi olarak vekaleten bakacaksın ama sınavda kadro açmayacağım diyebilir mi? Kadro vermiyorsa vekalet ücreti vermek zorunda mı?