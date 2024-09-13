Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2024 17:56
Hemşirelik ve ebelik taban puanları

bu yıl hemşirelik ve ebelikte aşırı yığılma var 75 puan alan hemşire branş sıralamasında 16 bininci.. aynı şekilde 66 alan ebe 8.800 olmuş, 80'e yaklaşır mı acaba taban puanlar

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