Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Eylül 2024 19:04
Alt cezadan alınan 6 aylık hagb göreve ihraç sebebiyeti verir mi?

Arkadaşlar adli mahkemeden alt sınırdan 6 ay 20 gün ceza aldım. Açılan dava görevi kötüye kullanma suçu. YDK ihraç etse bile idari mahkemeden geri döner mi ? 6 ay a karşılık ihraç ölçülülük ve orantılılık ilkesine göre ağır bir yaptırım olmaz mı ?

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