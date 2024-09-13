2024 kpss de ilk 1000 de kaç iibf li var

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İibfciler idari hakim olabiliyorsaKirli ellerinizi İİBFnin üstünden çekinKPSS B Lisans ;Mezunları Olarak 4001leri dolduruyoruz.Zabıta kurum geçiş1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.İşletme mi maliye mi okusam?İibfliyim ama hukuk mezunlarına da iibf kadroları açılmalıBrans sıralamaları aciklandi
Sözlük
Son Haberler
Belediye kendi şirketine de acımadı! 14 bin lira ceza yazdıNarin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındıBakan Işıkhan: Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız yok'Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma' haberleri yalanlandıOkulda fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?