KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Eylül 2024 19:37
2024 kpss de ilk 1000 de kaç iibf li var

2024 kpss de ilk 1000 de kaç iibf li var arkadaşlar


Ahmetkpss2024
Aday Memur
13 Eylül 2024 19:42

Doğru sonuç vermeyebilir. Ornegin ilk 1050 'de 330 hukukçu var ama bunların bir kısmı aynı zamanda muhendis,ftr ve diyetisyenlik mezunu. Benim önümde hem hukuk hem sayısal çıkışlı bölüm okuyan 30 kisi var. Iibf bolumleri açıktan okunabildigi icin önünüzde ana branşı hukuk, muhendis, diyetisyen ve fizyoterapist çok olabilir.


Ahmetkpss2024
Aday Memur
13 Eylül 2024 19:52

Bana tüm iibf bölümlerini yazarsaniz ilk 1000'de kaç tane olduğunu söyleyebilirim.


Ahmetkpss2024
Aday Memur
13 Eylül 2024 20:01

Diğer başlıkta olan 7 bölümü yazdım. İlk 1050'de 73 iibf mezunu var.


pdsude
Aday Memur
13 Eylül 2024 20:22

Onlar aöf okuyan mühendislerdir kesin

Ahmetkpss2024, 47 dk. önce

Diğer başlıkta olan 7 bölümü yazdım. İlk 1050'de 73 iibf mezunu var.


Ahmetkpss2024
Aday Memur
13 Eylül 2024 20:37

Evet, hocam. Ornegin hem hukuk hem İktisat okuyan 7 kişi var. Hem hukuk hem işletme okuyan da 7 kişi. Mühendisler içinde de vardır illaki.

pdsude, 26 dk. önce

Onlar aöf okuyan mühendislerdir kesin


the back of furkan
Şef
13 Eylül 2024 20:42

evet çoğu iibfli o kadar yüksek alamaz

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