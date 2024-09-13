Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Eylül 2024 19:46
Trafik branşım sistemde gözükmüyor

Trafik branş kursuna gideli 3 sene oldu ancak polnet anasayfada branş kısmı trafik olarak değiştirilmedi hâlâ sebebi nedir sizce. Trafik öncesi 7 sene çevik geçmişim var bu sebeple olabilirmi hâlâ genel hizmet görünüyor.

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