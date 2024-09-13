Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Eylül 2024 20:22
Lisans bitti, kademe ve derece ne olur

Selamun aleyküm arkadaşlar. 2011 yılında lise mezunu, gih olarak memuriyete başladım. Şuan kadro derecem 7/1. Şimdi lisans bitti, kadro derecem ne olur

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