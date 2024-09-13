Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Eylül 2024 20:26
Uzman Öğretmenlik

Merhaba arkadaşlar.

Bu sene Uzman öğretmenlik için eğitim falan alınmadı sınavda yapılmadı uzman öğretmenlik meselesi bu sene için ne olacak bilgisi olan var mı acaba ? Kamuda tasarruf denilip verilmeme durumu da olabilir. ( Bu arada bunu yazana kadar bir dünya reklam çıktı karşıma bu reklamları bu kadar koyan kişi seni Allah'a havale ettim Allah tez zamanda sana gereken neyse yapsın )

Çok Yazılan Konular

Ankara Fen Lisesinde Neler Oluyor?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiHamileyim görevlendirmem yapılmıyor?657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Arttırımlı Hizmet PuanıMüdür yardimcisi nöbet tutar mıNorm fazlası resen atama10 saat dersle norm fazlası olur muyum?Doğum izni Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkında

Sözlük

John Wick Chapter 4 1 Kibyra Antik Kent 5 iti ite kırdırmak 3 tabiri caizse 2 anlayışsız insan 4 en büyük korkusu evde kalmak olan kız 2 Kendini yenmek 2 erkeklerin kablo kutusu 1 nem var guzum 1 gram altın 2

Son Haberler

Belediye kendi şirketine de acımadı! 14 bin lira ceza yazdıNarin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındıBakan Işıkhan: Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız yok'Rezerv alan dışında bırakılan bazı yerlere çok özel kamulaştırma' haberleri yalanlandıOkulda fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?