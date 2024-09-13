Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


13 Eylül 2024 21:19
Kütüphanede büro personeli olmak

öncelikle herkese merhabalar. ben küçük bir ilçede halk kütüphanesinde 4bli büro personeli olarak çalışıyorum. benim gibi kütüphanede büro personeli olarak çalışan varsa veya kütüphaneci olarak çalışan varsa onlara bir kaç sorum olacak özelden. isterseniz bana mesaj atın veya yorum atın ben size mesaj atarım özelden.

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