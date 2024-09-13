Sözleşmeli öğretmen alımlarında uygulanan mülakat kuralının Anayasaya uygunluk incelemesi

Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır........Bir kamu görevlisi adayı olarak en önemli özlük hakkımız olan öğretmenlik mesleğine atanma ya da seçilme şartlarımızın Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası gereği Yasama Organı tarafından kanun ile düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemiş olup Yasama Organının görev ve yetkisinde olan bu alan Yürütme Organı tarafından kararname ile düzenlenmiş ve bu kararname ile Bakanlığa Yönetmelik ile düzenleme yapma yetkisi verilmiştir. Yönetmelik ile sözlü sınav şartlarında istenen yani sınırları olmayan kurallar getirilebilmesinin önü açılmıştır.................Ancak, Anayasamızın kanun ile düzenlenmesini istediği hususların değil Yönetmelik ile düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesi hali bile Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır.................. Anayasamızın 104. maddesi "Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz" hükmüne yer vermiştir.....Çünkü Anayasa 128. madde 2. fıkra atanma sonucu doğuracak bir işlemin, kamu görevlisine hak ve yükümlülük getirecek bir konunun ve diğer özlük haklarının Toplu Sözleşme hükümleri dışında ancak ve ancak kanunla belirleneceğini esas almış yani Yetkiyi Yasama Organına vermiştir........Burası çok önemli çünkü Anayasa 7. madde Yasama yetkisi devredilemez der. Her ne kadar kanun yapmak Yasama Organı için görev değil yetki olsa da Anayasanın kanun ile düzenlenmesini istediği konularda Yasama Organı gereken düzenlemeyi yapmaktan kaçınamaz..........Sözleşmeli ya da kadrolu öğretmen alım şartlarında Anayasa 128. madde 2. fıkraya aykırı şekilde kanun ile temel kuralları belirlenerek değil kararname ve yönetmelik ile çeşitli tarihlerde esaslı değişiklikler yapılarak sözlü mülakat şartı getirilmiştir. Yine yönetmelik ile sınırları belli olmayan bir sözlü sınav uygulamasının önü açılmıştır............. Anayasa ile güvence altında olan Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş olan kanunla düzenlenir hükmü Yönetmelik ile yok sayılmakta Yönetmelik ile Yürütme Organı ya da İdareler tarafından istenilen kurallar getirilebilmektedir. Bu durum kamu görevlilerinin Anayasa 128. madde 2. fıkra ile ile verilen Yasama organı tarafından kanun ile yapılacağı yönündeki hak ve güvenceleri elinden alındığı ihtilafsız olup öğretmen adaylarına yasama organı tarafından kanun ile temel kuralları ve sınırları çizilerek mülakat şartı getirilmediğinden Bakanlığa mülakat konusunda sınırsız düzenleme yapma yetkisi verilmesi gibi Anayasa ya açık aykırılıklar sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usulü ne uygun yetki devri de yapılmadan çıkarılmış olan yönetmeliğine yürütmesi nin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi gerekiyor. Anayasa ile verilen hak ve güvenceler ne kanun ne kararname ne de yönetmelik ile kısıtlanamaz ya da tamamen ortadan kaldırılamaz. İyiki Anayasa var yaşasın Anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığı