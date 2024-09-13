Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2024 22:01
6c den 6b ye geçiş mümkün mü

Eş durumu ile 6c den 6b ye geçişte pdc sorun olur mu

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