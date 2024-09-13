Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Eylül 2024 22:16
50/D Araştırma Görevliliği vs. Öğretmenlik
Meb'de kadrolu öğretmenim. Araştırma görevlisi olarak üniversiteye geçmeyi düşünüyorum. Geçiş yapan ve akademide olan hocalarımın fikirlerini almak isterim. Siz olsanız kadrolu öğretmenliği bırakıp 50/D kadrosuna geçer miydiniz?

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