Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Eylül 2024 23:30
2. defa eş durumu kurası
eşim 3+1 sözleşmeli ben ise kardroluyum eşim eş durumundan yanıma geldi eş durumu kurasıyla ben üniversite kazandım eğitim durumuyla tayin olursam eşim ocaktaki eş durumu kurasıyla bidaha yanıma tayin istiyebilirmi?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayin dilekcesiGeçici görevlendirmeİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Alt bölge tayini olmam engelleniyor acil!!Eş durumu tayini redHizmet birleştirmeHagb'im varguvenlik sorusturmasindan elenirmiyim acillÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeBecayiş İstanbul verilir Mersin Adana alınırBoşanma tayini

Sözlük

victor osimhen 1 uykusuz her gece yorgun ölesiye 1 çağrı merkezindeki kadın 1 İki saattir bir konu açamamak 3 John Wick Chapter 4 1 merdivenleri sesizce çıkmak 1 tabiri caizse 1 gülümse 3 peş kelimesi 1 bir ölünün anı defteri. 2

Son Haberler

3 bakan yardımcısı görevden alındıCumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname YayımlandıYÖK'ten Tıpdil sınavı hakkında önemli karar14 Eylül 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı14 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?