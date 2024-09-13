KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Eylül 2024 23:41
İibfli olarak bir sorum var

sözleşmeli olarak vgm'ye atandım. ilk merkezi atamada kadrolu bir alıma geçebilir miyim?


Rüstem iibf
Aday Memur
13 Eylül 2024 23:42

Evet geçebilirsin ben de gsb'den gümrüğe geçtim aynı şekilde. kadro yaktım


sertaç96
Aday Memur
13 Eylül 2024 23:44

ben de kültür bakanlığından merkezi alımda kite geçtim. olur


the back of furkan
Şef
13 Eylül 2024 23:45

vay be ne kadrolar yakılmış iibfde


rdblusw
Aday Memur
13 Eylül 2024 23:52

Sözleşmeliden kadroya zaten geçiliyor, neden kadro yakılıyor? Bu kadro yakma olayına çözüm getirilme

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