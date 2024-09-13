Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Eylül 2024 23:47
malulen emeklilik
malul emekliliği ve sınıf değişikliği tercihinde 10 yılını tamamlamamış bir subay sınıf değişikliğini seçerek malul hakkı 10 yılı tamamlayınca kullanabilirsiniz?

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