Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Eylül 2024 00:23
Ek ders

Merhabalar. Benim haftalık ders saatim 30. Artı Bir de rehberlik var. Toplam 31 saat. Ders programım da 16 saat maaş karşılığı 14 saat ücretli 3 saat hazırlık 2 saat rehberlik yazıyor. Maaş karşılığı 15 saat olması gerekmiyor mu? Ben ne kadar ek ders alabilirim? 1 saati ücret almadan mi giriyorum acaba?


Braweheart01
Daire Başkanı
14 Eylül 2024 00:27

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