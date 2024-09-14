KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Eylül 2024 01:19
İibf m7 sıralamayla 300 kişilik kadro

Arkadaşlar 2016 dan 2022 kadar alımları hep inceledim anlayamadığım nokta var örnek veriyorum 2020 kpss de 83 puan alan adamın sıralaması m7 de 2500 ösym merkezi ilk alımda 200 aldı 2. Alımda 300 aldı 83 puanlı ve m7 de 2500 lerde olan kişi totalde 500 600 kişilik kadroya nasıl atandı önünde ki 2000 kişiye noldu şöle bir algoritma çıkardım örnek sıralaması m7 de 1600 olan birinin 2 ye bölüp 500 çıkardığımzda 300 kalıyor ösym eğer ilk alımda 250 300 kişilik atama yaparsa 1600 sıralamada ki adam atanıyor 2016 dan 2022 ye kadar hep böle olmuş anlayamadığım burada yaklaşık önünde yer alan 1500 kişi noldu


the back of furkan
Şef
14 Eylül 2024 01:29

artık m8 olacak hukuk da dahil olacak

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