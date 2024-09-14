Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Eylül 2024 01:54
İfade vermediğim KYOK kararımın emniyette sonuç girilip girilmediğini nereden öğrebilirim. ifade ver
yardımcı olurmusunuz

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